Edirne'de ertelenen gastronomi festivali 1 -3 Kasım'da yapılacak

Edirne'de ertelenen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali" 1 - 3 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Festival, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen hain terör saldırısı nedeniyle ertelenmişti.

Organizasyon, 1 - 3 Kasım'da Karaağaç Tren Garı'nda gerçekleştirilecek.

-Kent gastronomisinde unutulan lezzetler için özel çalışma

Edirne Valiliğince kentte gastronomi turizminin çeşitlendirilmesi ve unutulan yemeklerin tariflerinin toplanması hedefiyle başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Proje kapsamında bir yıla yakın ilçeler ve köylerde folklorik saha araştırması yapıldı. Şeflerin kadınlardan aldığı tarifler akademisyenler tarafından derlendi.

Çorba, salata, turşu, kahvaltılık, börek, hamur işi, pilav, ana yemek, sebze yemeği, köfte, balık yemeği, sarma ve dolma, tatlı, helva ve şerbet olmak üzere 15 farklı kategori altında tarifleri elde edilen 101 yemek ve tatlının yapılışı görüntülü olarak da kaydedildi.

Saray mutfağının zarafeti, göç ve yokluk dönemlerinde doğan sade ama lezzetli yemekler, özenle derlenen tariﬂerde bir araya getirildi.