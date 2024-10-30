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        Bahreyn'de düzenlenen organizasyonda güreşçi Nil Aktaş dünya şampiyonu oldu

        Bahreyn'de düzenlenen Dünya Okullararası Gymnasiade Yaz Oyunları'nda güreşçi Nil Aktaş, dünya şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 09:38 Güncelleme: 30.10.2024 - 09:49
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        Bahreyn'de düzenlenen organizasyonda güreşçi Nil Aktaş dünya şampiyonu oldu
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        Bahreyn'de düzenlenen Dünya Okullararası Gymnasiade Yaz Oyunları'nda güreşçi Nil Aktaş, dünya şampiyonu oldu.

        Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Bahreyn'in başkenti Manama'da Dünya Okullararası Gymnasiade Yaz Oyunları düzenlendi.

        Kadın güreşi branşında Türkiye'yi temsil eden Edirne Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri sporcusu, Kırkpınar Spor Lisesi öğrencisi Nil Aktaş dünya şampiyonu oldu.

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