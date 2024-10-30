Bahreyn'de düzenlenen organizasyonda güreşçi Nil Aktaş dünya şampiyonu oldu

Kadın güreşi branşında Türkiye'yi temsil eden Edirne Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri sporcusu, Kırkpınar Spor Lisesi öğrencisi Nil Aktaş dünya şampiyonu oldu.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Bahreyn'in başkenti Manama'da Dünya Okullararası Gymnasiade Yaz Oyunları düzenlendi.

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