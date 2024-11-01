Edirne'de jandarma ekipleri okul servislerini denetledi

Öte yandan ekipler trafik eğitimlerine de devam ediyor.

Trafik kurallarına uymayan ve eksik belgesi olan 3 sürücüye ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, trafik jandarma ekipleri il genelinde 41 okul servisi ve sürücüsünü kontrol etti.

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