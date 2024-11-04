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        TÜ Edebiyat Fakültesinde seramik sergisi açıldı

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesinde "Toprak ve Kadın" temalı seramik sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 16:53 Güncelleme: 04.11.2024 - 16:55
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        TÜ Edebiyat Fakültesinde seramik sergisi açıldı
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        Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesinde "Toprak ve Kadın" temalı seramik sergisi açıldı.

        TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sanat Tarihi Bölümü tarafından organize edilen sergide Özlem Özkişi Seramik Atölyesi kursiyerlerinin ürettikleri eserler sergilendi. Küratörlüğünü Özkişi’nin yaptığı sergide "Toprak ve Kadın" temalı 43 eser sanatseverlerle buluştu.

        Serginin açılışında konuşan Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülgün Yılmaz, kendisinin de atölye kursiyerlerinden biri olduğunu ve bu güzel serginin en anlamlı yerde, Sanat Tarihi Bölümünde düzenlemekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Özkişi, toprak ve kadının bereketi ve doğurganlığı simgelediğini ifade ederek, insanlık tarihi boyunca her daim önemini koruyan bu iki sembolü, öğrencileri ile birlikte eserlerinde birleştirerek bu güzel sergiyi oluşturdukları belirtti.

        Dekan Prof. Dr. Müberra Gürgendereli ise Edebiyat Fakültesinin sanatın her alanında ve dalında aktif olarak var olduğunu ve bu kıymetli seramik sergisine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

        Sergi açılışına akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

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