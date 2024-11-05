Enez'de trap atış yarışması düzenlendi
Enez Avcılar ve Atıcılar Derneğince trap atış yarışması düzenlendi.
Enez Avcılar ve Atıcılar Derneğince trap atış yarışması düzenlendi.
Göller mevkisinde düzenlenen yarışmaya yaklaşık 100 avcı katıldı.
Dernek Başkanı Yalçın Bitikli, güzel bir organizasyona imza attıklarını belirterek yarışmaya katılanlara teşekkür etti.
Yarışmada profesyonel kategoride M. Emin Akçalı, veteran kategoride Mehmet Yılmaz, amatör kategoride Turan Koşar, kadınlar kategorisinde Aysun Kireç, tek kurşun kategorisinde Samet Can Irmak birinci oldu.
Dereceye girenlere madalya, kupa ve hediyeler verildi.
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