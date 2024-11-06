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        Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor

        Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 16:20 Güncelleme: 06.11.2024 - 16:45
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        Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor
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        Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor.

        İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'ndaki toplantı yoklama alınması ve tutanak özetlerinin okunmasıyla başladı.

        Meriç ilçesinde İl Özel idaresine ait spor salonunun 25 yıllığına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne devredildiği toplantıda, Savunma ve Tabii Afetler, Tarım ve Hayvancılık ile Köylere Yönelik Hizmetler ve Orköy komisyonlarının raporları da görüşüldü.

        Toplantıya katılan önceki dönem İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, bütçe görüşmelerinin yapılacağı kasımın meclis için en önemli ay olduğunu söyledi.

        Bu ay alınacak kararların 2025 yılı içerisinde uygulamaya koyulacağını belirten Geçmiş, "Bu aydan sonra gelen talepler afaki olacaktır. O yüzden muhtarlarımıza seslenmek istiyorum. Bir ay boyunca meclise gelsinler taleplerini bildirsinler." dedi.

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