Sunumda, Balkan halklarının kültürel gelenekleri ve doğayla olan geleneksel ilişkileri hakkında bilgi verildi.

Çevre Pedagojisi ve Psikolojisi Huzmesinden İnsan-Çevre İlişkilerinin Geliştirilmesi Sempozyumu'na katılan öğretim üyeleri programda, "Sevdalinka'da Doğayla Duygusal İlişki ve Şiirin Sorumlu Ekolojik Davranışın Gelişimine Etkisi" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ziyarette derneğin çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Edirne Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Selahattin Pınar, İl Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz'ı ziyaret etti.

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