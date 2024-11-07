Esnafın "park rezervesi" amacıyla yola bıraktığı malzemeleri polis ve zabıta topladı

Edirne'de genelde esnafın park yeri ayırmak için kullandığı, trafiğe engel olan duba, teneke, kutu gibi malzemeler toplandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Atatürk Bulvarı, Bostanpazarı, Kıyık, Eski İstanbul, Maarif, Hükümet ve Uzun Kaldırım caddelerinde yapılan denetimde trafiği engelleyen duba, reklam panosu, teneke ve plastik kutular toplandı.

Kara yolu yapısı üzerinde trafiğe engel yaratacak şekilde bırakılan 200 malzeme zabıta ekiplerince kamyona yüklenerek Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne götürüldü.