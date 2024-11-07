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        Esnafın "park rezervesi" amacıyla yola bıraktığı malzemeleri polis ve zabıta topladı

        Edirne'de genelde esnafın park yeri ayırmak için kullandığı, trafiğe engel olan duba, teneke, kutu gibi malzemeler toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 13:00 Güncelleme: 07.11.2024 - 13:10
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        Esnafın "park rezervesi" amacıyla yola bıraktığı malzemeleri polis ve zabıta topladı
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        Edirne'de genelde esnafın park yeri ayırmak için kullandığı, trafiğe engel olan duba, teneke, kutu gibi malzemeler toplandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi.

        Atatürk Bulvarı, Bostanpazarı, Kıyık, Eski İstanbul, Maarif, Hükümet ve Uzun Kaldırım caddelerinde yapılan denetimde trafiği engelleyen duba, reklam panosu, teneke ve plastik kutular toplandı.

        Kara yolu yapısı üzerinde trafiğe engel yaratacak şekilde bırakılan 200 malzeme zabıta ekiplerince kamyona yüklenerek Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne götürüldü.

        Denetimlerde karayoluna bu nitelikte malzeme bırakan işletme sahipleri uyarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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