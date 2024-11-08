Edirne Valisi Sezer'in 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sezer, mesajında Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86'ncı yılında bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle andığını belirtti.

Atatürk'ün sadece Türk milletinin değil, bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış büyük bir komutan ve devlet adamı olduğunu ifade eden Sezer, Atatürk'ün dünya tarihinin silinmez sayfalarında büyük yer edindiğini kaydetti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü'nün, Atatürk'ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni geliştirip koruma ve geleceğe taşıma azminin tazelendiği gün olduğunu belirten Sezer, şunları kaydetti: