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        Edirne Valisi Sezer'in 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 17:14 Güncelleme: 08.11.2024 - 17:14
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        Edirne Valisi Sezer'in 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Sezer, mesajında Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86'ncı yılında bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle andığını belirtti.

        Atatürk'ün sadece Türk milletinin değil, bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış büyük bir komutan ve devlet adamı olduğunu ifade eden Sezer, Atatürk'ün dünya tarihinin silinmez sayfalarında büyük yer edindiğini kaydetti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü'nün, Atatürk'ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni geliştirip koruma ve geleceğe taşıma azminin tazelendiği gün olduğunu belirten Sezer, şunları kaydetti:

        "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceğe de ışık tutan 'Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir' sözünden hareketle, onun mirasını geleceğe taşıyabilmek için, uğrunda binlerce şehit verdiğimiz vatanımıza ve bağımsızlığımıza her şart altında sahip çıkıp, Cumhuriyetimizin değerlerini korumak ve yeni nesillere en iyi şekilde aktararak yaşatma gayesindeyiz.

        Bu duygu ve düşüncelerle; aramızdan ayrılışının 86'ıncı yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve kurtuluş mücadelemizin tüm isimsiz kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."

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