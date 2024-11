Edirne protokolü 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı yayımladı

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yazgan, mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, bağımsızlığın mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin yolunu aydınlatmaya devam ettiğini belirtti.

Atatürk'ün ömrünü halkının bağımsızlığı, çocukların geleceği ve çağdaş bir ülke için adadığını ifade eden Yazgan, şunları kaydetti:

"O, yaşamını önce cepheden cepheye, sonra da devrimden devrime koşarak, bu toprakların insanlarının mutluluğu, refahı, güzel günleri için geçirdi. Biliyoruz ki 'Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine bağlılık gerekir.'

Bu ülkede yetişen her bir buğdayda, baş gösteren her bir filizde, toplanan her bir çayda, bayrağımızın dalgalandığı her bir tepede, sahilde, özgürce dolaşabildiğimiz her bir sokakta o büyük liderin izi vardır. Edirne’den Mardin’e, İzmir’den Artvin’e hiçbir çocuğumuzun kendi kendine yok olup gitmesine izin vermeyen, ona okul, hastane, kütüphane, götüren bu cumhuriyette onun izi vardır."

- Bağımsız Edirne Milletvekili Ün

Bağımsız Edirne Milletvekili Ediz Ün, Cumhuriyet'in kurucusu, büyük devlet adamı ve komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andıklarını belirtti.