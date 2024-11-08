Programa, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Eylem Bayır, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Harun Göçerler, Goethe Enstitüsü İstanbul Müdürü Sabine Haupth, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Almanca eğitim alan öğrencilere kariyer fırsatları hakkında bilgi verildi.

Her bağışın yeni bir hayata atılan adım olarak düşünülmesi gerekliliği üzerinde durulan etkinlikte, Türkiye’de organ nakli yapmanın yasal mevzuattaki yeri ve tarihçesi hakkında bilgiler verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, hastanede kurulan stantta organ bağışının önemi anlatıldı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, Organ Bağışı ve Nakil Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Bayazıt'a teşekkür etti.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz'ı ziyaret etti.

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