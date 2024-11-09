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        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Kent Müzesinde sergilenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk heykeli yenilenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 12:25 Güncelleme: 09.11.2024 - 12:29
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        Edirne'den kısa kısa
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        Keşan Kent Müzesinde sergilenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk heykeli yenilenecek.

        Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve heykeltıraş Feryal Koçer müzede bir araya geldi.

        Koçer, burada yaptığı açıklamada, tarihi Atatürk büstünün yeniden hayat bulacağını söyledi.

        Heykelin uzun yıllar çok iyi korunduğunu belirten Koçer, "Bu eser tek parça mermerden yapılmış son derece değerli bir heykeldir. Ülkemizde Atatürk’ü dürbünlü, pelerinli ve mareşal rütbesinde tasvir eden yalnızca iki heykel bulunuyor ve bunlardan biri Keşan’da. Heykelin 1938 yılı öncesine ait olma ihtimali var ve Ali Kenan Yontunç tarafından yapılmış olabileceğini düşünüyoruz. Eseri yenilemek için buradayım" dedi.

        Özcan da Atatürk büstünün yapıldığı dönem itibariyle tarihi ve kültürel açıdan değer taşıdığını kaydetti.

        - Keşan'da yeni doğan bebeklere ziyaret

        Keşan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri bebeği dünyaya gelen aileleri ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler bebeği yeni doğan aileleri ziyaret ederek, tebrik etti.

        Ekipler ziyarette ailelere hediye de takdim etti.

        - Keşan'ın kurtuluş günü kutlanacak

        Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Meriç, 19 Kasım Keşan'ın kurtuluş gününde ilçede çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirtti.

        Meriç, Keşan Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda şube müdürleri ile bir araya geldi.

        Keşan'ın kurtuluş günü için hazırlıklara başladıklarını ifade eden Meriç, "Tarihi ve kültürel değerlerimizi ön plana çıkaracak etkinlikler için kapsamlı bir program hazırlıyoruz. Keşan'ın kurtuluşunun yıl dönümünde, şanlı tarihimize sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak adına hep birlikte, el ele bu coşkuyu yaşayacağız." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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