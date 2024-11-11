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        Trakya'da "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikme etkinlikleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 13:49 Güncelleme: 11.11.2024 - 14:02
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        Trakya'da "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikme etkinlikleri düzenlendi.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Lalapaşa ilçesine bağlı Hacıdanişment köyünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bir fidanın toprakla buluşturulmasının önemli olduğunu söyledi.

        Gençlerin toprakla buluşturduğu fidanları 10-15 yıl sonra ağaç olarak göreceğini belirten Sezer, fidanların geleceğe güzel bir miras olduğunu dile getirdi.

        Orman İşletme Müdürü Murat Aksoy da Edirne'de Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 4 noktada fidan dikileceğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından Sezer, protokol üyeleri ve öğrencilerle fidan dikti.

        Törene, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve kurum müdürleri katıldı.

        Programa katılanlara fidan hediye edildi.

        Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla il genelinde 4 noktada 3 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

        - Trakya Üniversiteler Birliği Hatıra Ormanı

        Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesinde Trakya Üniversiteler Birliğince hatıra ormanı oluşturuldu.

        Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında oluşturulan ormanda fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Birliğin Dönem Başkanı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, birlik olarak üçüncü hatıra ormanını oluşturduklarını söyledi.

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise Balkan Yerleşkesinin ağaçlandırılmasını çok önemsediklerini ifade etti.

        - Kırklareli

        Kırklareli'nin Erikler köyündeki etkinlikte de 20 bin fidan dikildi.

        Vali Uğur Turan, etkinlikte yaptığı konuşmada, herkesin bu topraklara hürmet etmesi gerektiğini söyledi.

        Heyecanlı ve gururlu olduklarını ifade eden Turan, bir ağacın öneminin herkes tarafından iyi bilinmesi gerektiğini vurguladı.

        Ağaç sayısının artması için çalıştıklarını belirten Turan, "Yeşil bir coğrafyamız var. Yeşilin ne kadar kıymetli olduğunu elbette ki biliyoruz, yeşili seviyoruz, yeşile hürmet ediyoruz. Bu vatan coğrafyasında nasıl sevgili yavrularımızı pırıl pırıl yetiştiriyorsak o fidanları da öyle güzel yetiştireceğiz. Diktiğimiz fidanlara sahip çıkalım, tutup tutmadığına bakalım. Her bir insan kıymetli, her bir fidan, her bir yaprak kıymetli. Biz Osmanlı'dan bahsederken ulu çınarlar diyoruz. Çünkü çınarı çok seviyoruz." diye konuştu.

        Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya'nın da konuşma yaptığı programda 20 bin fidan toprakla buluşturuldu.

        Etkinliğe ailesiyle gelen 16 aylık Muhsin Yılmaz'ın da fidan dikmeye çalıştığı görüldü.

        Tekirdağ'da da Yukarıkılıçlı Mahallesi'nde 1700 fidan toprakla buluşturuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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