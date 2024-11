Trakya'da "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikme etkinlikleri düzenlendi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Lalapaşa ilçesine bağlı Hacıdanişment köyünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bir fidanın toprakla buluşturulmasının önemli olduğunu söyledi.

Gençlerin toprakla buluşturduğu fidanları 10-15 yıl sonra ağaç olarak göreceğini belirten Sezer, fidanların geleceğe güzel bir miras olduğunu dile getirdi.

Orman İşletme Müdürü Murat Aksoy da Edirne'de Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 4 noktada fidan dikileceğini kaydetti.

Heyecanlı ve gururlu olduklarını ifade eden Turan, bir ağacın öneminin herkes tarafından iyi bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Ağaç sayısının artması için çalıştıklarını belirten Turan, "Yeşil bir coğrafyamız var. Yeşilin ne kadar kıymetli olduğunu elbette ki biliyoruz, yeşili seviyoruz, yeşile hürmet ediyoruz. Bu vatan coğrafyasında nasıl sevgili yavrularımızı pırıl pırıl yetiştiriyorsak o fidanları da öyle güzel yetiştireceğiz. Diktiğimiz fidanlara sahip çıkalım, tutup tutmadığına bakalım. Her bir insan kıymetli, her bir fidan, her bir yaprak kıymetli. Biz Osmanlı'dan bahsederken ulu çınarlar diyoruz. Çünkü çınarı çok seviyoruz." diye konuştu.