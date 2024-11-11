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        Edirne İl Genel Meclisi'nde DSİ yatırımları görüşüldü

        Edirne İl Genel Meclisi'nde DSİ'nin kentte devam eden yatırımları görüşüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 16:21 Güncelleme: 11.11.2024 - 16:21
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        Edirne İl Genel Meclisi'nde DSİ yatırımları görüşüldü
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        Edirne İl Genel Meclisi'nde DSİ'nin kentte devam eden yatırımları görüşüldü.

        DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, İl Genel Meclisi'nin kasım ayı toplantısında yatırımlara ilişkin sunum gerçekleştirdi.

        Edirne'nin sulama imkanlarını artıracak Çömlekköy Barajı'nın yapımının sürdüğünü belirten Yücegök, "Bu işimizin kapsamında regülatör, pompa istasyonu, 4 kilometre iletim hattı ve Çömlekköy Barajı yapımı bulunmakta. Çömlekköy Barajı 5 bin 650 hektar araziyi suyla buluşturacak. Bu işin sulaması da yatırım programında yer alıyor. Önümüzdeki yıl sulamasını da ihale edeceğiz. İşimizin süresi 3 yıl, çalışmalarımız hızlı şekilde devam ediyor." diye konuştu.

        Yücegök, Hamzadere, Çakmak ve İpsala Karaağaç barajları sulamaları hakkında da bilgi verdi.

        İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da DSİ'nin yatırımlarının Edirne için kıymetli olduğunu belirterek sunumu için Yücegök'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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