Edirne İl Genel Meclisi'nde DSİ yatırımları görüşüldü

Edirne İl Genel Meclisi'nde DSİ'nin kentte devam eden yatırımları görüşüldü.

DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, İl Genel Meclisi'nin kasım ayı toplantısında yatırımlara ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Edirne'nin sulama imkanlarını artıracak Çömlekköy Barajı'nın yapımının sürdüğünü belirten Yücegök, "Bu işimizin kapsamında regülatör, pompa istasyonu, 4 kilometre iletim hattı ve Çömlekköy Barajı yapımı bulunmakta. Çömlekköy Barajı 5 bin 650 hektar araziyi suyla buluşturacak. Bu işin sulaması da yatırım programında yer alıyor. Önümüzdeki yıl sulamasını da ihale edeceğiz. İşimizin süresi 3 yıl, çalışmalarımız hızlı şekilde devam ediyor." diye konuştu.