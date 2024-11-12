Keşan Belediyesi Sanat Merkezinde kış dönemi kursları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, kursiyerlere hareket eğitimi, cimnastik, resim ve İngilizce eğitimleri verildiği belirtildi.

Kursun her yaştan vatandaşa hitap ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kursiyerlerimizin spor, sanat ve dil becerilerini geliştirmeleri için deneyimli eğitmenlerimiz eşliğinde yürüttüğümüz derslerde, temel düzeyden ileri seviyeye kadar tüm katılımcılar için pratik ve etkili bir öğrenim süreci sağlıyoruz. İngilizce, hareket eğitimi, jimnastik, resim gibi çeşitli branşların yer aldığı kurslarımızda profesyonel eğitmenler eşliğinde, katılımcılara keyifli, eğitici bir deneyim sağlamayı hedefliyoruz. Spor ve sanatla dolu bir kış geçirmek isteyen vatandaşlarımızı kurslarımıza davet ediyoruz."

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