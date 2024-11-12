Selimiye Camisi restorasyonunda "ince işçilik" çalışmaları yapılıyor

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Selimiye Camisi restorasyonuna dış cephe onarımının ardından cami içerisindeki kalem işi çalışmalarla devam edildiğini belirtti.

Saraç, İl Genel Meclisinin kasım ayı olağan toplantısında devam eden restorasyon çalışmalarına ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce kentte önemli eserlerin restorasyonunun sürdüğünü belirten Saraç, tarihi yapıların restorasyonuna sırayla devam ettiklerini bildirdi.

Selimiye Camisi restorasyonunun herkes tarafından merak edildiğini belirten Saraç, "Selimiye Camisi'nde dış cephe onarımımızı tamamladık. 'İnce işçilik' dediğimiz şu an cami içerisinde kalem işi çalışmalarımız devam ediyor. Çevre düzenleme çalışmalarına da başladık. En kısa sürede ibadete açmak için çok yoğun bir çalışma içindeyiz." dedi.