Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar tamamlanmak üzere

Edirne Valisi Yunus Sezer, Söğütlük Millet Bahçesi çalışmalarında sona gelindiğini söyledi.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların büyük kısmının tamamlandığını ifade etti.

Millet bahçesinin pek çok imkan sunacağını belirten Sezer, ay sonunda alanın ziyarete açılmasını planladıklarını dile getirdi.

Kente güzel bir alan kazandırıldığını ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Meriç Nehri'nin her iki tarafında çalışmalar devam ediyor. Askeriyenin tesislerinin olduğu noktada düzenleme devam eder, bu taraf bitmiş gibi görünüyor. Bazı estetik düzenlemeler yapılıyor. Kasım ayı sonu gibi ziyarete açmayı düşünüyoruz. Resmi açılışı bilahare açıklayacağız."