Edirne'de "iç kulak hastalıklarında preklinik, klinik ve inovatif yaklaşımlar" ele alınıyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Ankara Üniversitesi işbirliğinde Edirne'de düzenlenen İç Kulak Hastalıklarında Preklinik, Klinik ve İnovatif Yaklaşımlar Multidisipliner Sempozyumu başladı.

TÜ Balkan Kongre Merkezi'ndeki sempozyumun açılışında İstiklal Marşı okundu, müzik dinletisi sunuldu.

Sempozyumun açılışında konuşan TÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, işitme duyusundaki kayıpların bireylerin sosyal yaşamını, üretim ve çalışma gücünü olumsuz etkilediğini söyledi.

Kulak hastalıkları nedeniyle işitme ve denge kaybı yaşanabildiğini aktaran Üstündağ, şunları kaydetti:

"Bu hastalıkların yaşam konforu ve sevincine olumsuz etkilerini tahmin etmek zor değil. Bu nedenle kulak ve işitmeyle ilgili patolojilerin ve hastalıkların erken teşhisi, en uygun yöntemlerle tedavi edilmesi ve hastaların sağlığına kavuşması birey ve toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir. İç kulak hastalıkları, işitme ve denge sistemi bozuklukları konusundaki farkındalığın artırılması çok önemli. Hastalıkların tanı ve tedavisinde güncel, inovatif yaklaşımların geliştirilmesine yönelik araştırmalar teşvik edilmeli."