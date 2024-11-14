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        Edirne'de "iç kulak hastalıklarında preklinik, klinik ve inovatif yaklaşımlar" ele alınıyor

        Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Ankara Üniversitesi işbirliğinde Edirne'de düzenlenen İç Kulak Hastalıklarında Preklinik, Klinik ve İnovatif Yaklaşımlar Multidisipliner Sempozyumu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 14:28 Güncelleme: 14.11.2024 - 14:42
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        Edirne'de "iç kulak hastalıklarında preklinik, klinik ve inovatif yaklaşımlar" ele alınıyor
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        Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Ankara Üniversitesi işbirliğinde Edirne'de düzenlenen İç Kulak Hastalıklarında Preklinik, Klinik ve İnovatif Yaklaşımlar Multidisipliner Sempozyumu başladı.

        TÜ Balkan Kongre Merkezi'ndeki sempozyumun açılışında İstiklal Marşı okundu, müzik dinletisi sunuldu.

        Sempozyumun açılışında konuşan TÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, işitme duyusundaki kayıpların bireylerin sosyal yaşamını, üretim ve çalışma gücünü olumsuz etkilediğini söyledi.

        Kulak hastalıkları nedeniyle işitme ve denge kaybı yaşanabildiğini aktaran Üstündağ, şunları kaydetti:

        "Bu hastalıkların yaşam konforu ve sevincine olumsuz etkilerini tahmin etmek zor değil. Bu nedenle kulak ve işitmeyle ilgili patolojilerin ve hastalıkların erken teşhisi, en uygun yöntemlerle tedavi edilmesi ve hastaların sağlığına kavuşması birey ve toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir. İç kulak hastalıkları, işitme ve denge sistemi bozuklukları konusundaki farkındalığın artırılması çok önemli. Hastalıkların tanı ve tedavisinde güncel, inovatif yaklaşımların geliştirilmesine yönelik araştırmalar teşvik edilmeli."

        Üstündağ, sempozyumda 5 ülkeden 128 akademisyenin bildiri sunacağını belirtti.

        Sempozyum Başkanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Ocak, geniş katılımlı etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Özel bir konu olmasına rağmen toplantıya çok sayıda bildiriyle katılım oldu. Farklı disiplinleri kapsayan bir toplantıyla farkındalık yaratmak istedik." dedi.

        Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Erdoğan Bulut da sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Sempozyum 16 Kasım'da sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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