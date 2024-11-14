Edirne'de "Yerelde Eşitlik Çalıştayı" düzenlendi
Edirne Belediyesi ve Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle yürütülen "Dirençli Bir Toplum İçin Yerelde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" projesi kapsamında "Yerelde Eşitlik Çalıştayı" düzenlendi.
Edirne Belediyesi ve Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle yürütülen "Dirençli Bir Toplum İçin Yerelde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" projesi kapsamında "Yerelde Eşitlik Çalıştayı" düzenlendi.
Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki çalıştayda eylem planının, eşitliği yaşamda kalıcı hale getirmek adına atılacak somut adımları içerdiğini söyledi.
Eğitimden sağlığa, ekonomiden şiddetle mücadeleye kadar geniş bir yelpazede eşitliğin her yönünü ele alacaklarını belirten Akın, "Toplumsal cinsiyet eşitliği ve güvenli bir toplum oluşturma yolunda hala aşmamız gereken ciddi engeller bulunmaktadır. Kadınların ve çocukların güvenliğini temin etmek, yalnızca yasal yükümlülük değil, aynı zamanda insani bir sorumluluktur." diye konuştu.
Hollanda'nın İstanbul Başkonsolos Vekili Karin Jones Schaper, Hollanda'da eşitlik konusunda birçok adım atıldığını ancak bazı eksikliklerin de olduğunu anlattı.
Kadınların siyasete katılma oranını artırmayı hedeflediklerini belirten Schaper, iş yaşamında yönetici pozisyonlarının yüzde 50'sinin kadınlardan oluşmasını hedeflediklerini kaydetti.
Konuşmaların ardından katılımcılara projeye ilişkin videolar izletildi, Yerelde Eşitlik Eylem Planı Danışmanı Merve Demircan da bir sunum gerçekleştirdi.
Programa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Aristidis Radiopoulos, Edirne İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı da katıldı.
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