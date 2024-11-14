Edirne'de "Yerelde Eşitlik Çalıştayı" düzenlendi

Edirne Belediyesi ve Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle yürütülen "Dirençli Bir Toplum İçin Yerelde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" projesi kapsamında "Yerelde Eşitlik Çalıştayı" düzenlendi.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki çalıştayda eylem planının, eşitliği yaşamda kalıcı hale getirmek adına atılacak somut adımları içerdiğini söyledi.

Eğitimden sağlığa, ekonomiden şiddetle mücadeleye kadar geniş bir yelpazede eşitliğin her yönünü ele alacaklarını belirten Akın, "Toplumsal cinsiyet eşitliği ve güvenli bir toplum oluşturma yolunda hala aşmamız gereken ciddi engeller bulunmaktadır. Kadınların ve çocukların güvenliğini temin etmek, yalnızca yasal yükümlülük değil, aynı zamanda insani bir sorumluluktur." diye konuştu.