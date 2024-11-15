Edirne'de evde çıkan yangın söndürüldü
Edirne'de bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Edirne'de bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Çavuşbey Mahallesi 8. Yanyol Sokak'ta A.A'ya ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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