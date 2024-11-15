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        Edirne'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'de bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 19:21 Güncelleme: 15.11.2024 - 19:23
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        Edirne'de evde çıkan yangın söndürüldü
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        Edirne'de bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Çavuşbey Mahallesi 8. Yanyol Sokak'ta A.A'ya ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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