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        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verecek

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Klasik Akşamlar" konseri verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 11:17 Güncelleme: 18.11.2024 - 11:17
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        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verecek
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Klasik Akşamlar" konseri verilecek.

        Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 21 Kasım Perşembe 20.00'de gerçekleştirilecek konserde topluluğun müdürü solist Gökçe Bahar Ercan ile solist Halil Erseven sahne alacak.

        Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.

        Ercan, topluluğun her hafta farklı bir konseptle konserlerine devam ettiğini söyledi.

        Konserde suzidil makamında klasik Türk müziği eserleri seslendireceklerini ifade eden Ercan, tüm müzikseverleri konsere davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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