Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Klasik Akşamlar" konseri verilecek.

Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 21 Kasım Perşembe 20.00'de gerçekleştirilecek konserde topluluğun müdürü solist Gökçe Bahar Ercan ile solist Halil Erseven sahne alacak.

Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.

Ercan, topluluğun her hafta farklı bir konseptle konserlerine devam ettiğini söyledi.

Konserde suzidil makamında klasik Türk müziği eserleri seslendireceklerini ifade eden Ercan, tüm müzikseverleri konsere davet etti.