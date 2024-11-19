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        Edirne 200 yataklı huzurevi inşaatının yüzde 65'i tamamlandı

        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sabahattin Bilgiç, Edirne 200 yataklı huzurevi inşaatının yüzde 65'inin tamamlandığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 15:31 Güncelleme: 19.11.2024 - 15:34
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        Edirne 200 yataklı huzurevi inşaatının yüzde 65'i tamamlandı
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        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sabahattin Bilgiç, Edirne 200 yataklı huzurevi inşaatının yüzde 65'inin tamamlandığını belirtti.

        Bilgiç, İl Genel Meclisi kasım ayı toplantısında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün çalışmalarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kentteki yatırımlarının devam ettiğini belirten Bilgiç, Edirne 200 yataklı huzurevi inşaatının yüzde 65'inin tamamlandığını kaydetti.

        Huzurevi için yoğun talep olduğuna değinen Bilgiç, "Fırıncılarsırtı mevkisinde yeni huzurevi binamızın inşaatı sürüyor. 170 milyonla ihaleye çıkıldı, yüzde 65 civarında kaba inşaatı bitti. İçinin düzenlemeleri yapılıyor, elektrik işleri ve tavan süslemeleri yapılıyor. Bu huzurevimiz de tamamlanınca talep ihtiyacını bir süre için karşılayacaktır. Mevcut elimizdeki sıra bekleyenlerle çok kısa sürede dolacaktır. Bizde mümkün olduğunca Edirne'den gelen taleplerle doldurmaya çalışıyoruz." ifade etti.

        İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün topluma yararlı çalışmaları sürdürdüğünü kaydetti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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