Keşan'ın kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı

Keşan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Belediye Başkanı Mehmet Özcan, törende yaptığı konuşmada, emperyalist ülkelerin işgallerine karşı 1919'da Samsun'dan bir umut doğduğunu belirtti.

Umudun adının Mustafa Kemal Atatürk olduğunu ifade eden Özcan, "Amasya, Erzurum ve Sivas kongrelerinden sonra milli mücadeleyi başlatır. Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirir ve Yunanlılar 9 Eylül'de denize dökülür. Bu arada yapılan Lozan Anlaşması'yla İstanbul'un batısından Meriç'e kadar olan topraklardaki Yunan işgali anlaşmayla geri püskürtülür. Tam 102 yıl önce Kurtuluş Caddesi ismini verdiğimiz bu caddeden Yüzbaşı Mehmet Bey ve ekibi askerleriyle gelir, Yunan bayrağı indirilir ve sonsuza dek kalacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı dikilir" diye konuştu.