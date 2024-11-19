Edirne Valisi Sezer milli güreşçileri kabul etti

Sezer de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Akgül ve Kayaalp'e çalışmalarında başarı diledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçiler makamdaki görüşmede çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'i makamında kabul etti.

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