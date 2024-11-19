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        Edirne Valisi Sezer milli güreşçileri kabul etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer, milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'i makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 17:15 Güncelleme: 19.11.2024 - 17:23
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        Edirne Valisi Sezer milli güreşçileri kabul etti
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'i makamında kabul etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçiler makamdaki görüşmede çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Sezer de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Akgül ve Kayaalp'e çalışmalarında başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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