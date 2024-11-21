Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Özgül Erol getirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fakültede düzenlenen devir teslim töreninde Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Erol'a görevinde başarı diledi.

Erol da görevini en iyi şekilde yapacağını belirterek, fakültedeki çalışmalara yönelik bir sunum yaptı.

Törene rektör yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Mustafa Tan ve fakültenin önceki dönem dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ katıldı. - İpsala'da kurtuluş günü resepsiyonu İpsala ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü resepsiyonla kutlandı. İpsala Belediyesi Düğün Salonu'ndaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Kerman, yaptığı konuşmada, kurtuluş gününü birlik ve beraberlik içerisinde kutladıklarını söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anan Kerman, resepsiyona katılanlara teşekkür etti. Kaymakam Ömer Sevgili ve Kerman, konuşmaların ardından pasta kesti. Programa şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

- Öğrencilere uyuşturucu bağımlılığına karşı eğitim verildi İpsala ilçesinde polisler Narko Gençlik Projesi kapsamında üniversite öğrencilerine eğitim verdi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlularla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunda eğitim düzenledi. Narkolog Hakan Yılmaz, narkotikle mücadele kapsamında sunum gerçekleştirdi.