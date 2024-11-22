Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde mesleki gelişim eğitim programı düzenlendi
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde sürekli mesleki gelişim standartlarını karşılamak amacıyla eğitim programı gerçekleştirildi.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde sürekli mesleki gelişim standartlarını karşılamak amacıyla eğitim programı gerçekleştirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Öz Puyan, Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nezih Dağdeviren, Prof. Dr. Serdar Öztora, Doç. Dr. Önder Sezer, Doç. Dr. Albena Gayef, Doç. Dr. Selçuk Korkmaz ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Ilgaz, Dr. Ratip Kazancıgil dersliğinde üç gün süren eğitimde sunumlar yaptı.
Programda "Bir Eğitici Olmak, Eğitim Yöntemleri, Öğrenme Merkezli Öğrenim ve Ölçme Değerlendirmede Temel Kavramlar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Program Bileşenleri ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Yönetim Sistemi Kullanımı" konularında eğitimler verildi.
Eğitimin sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.
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