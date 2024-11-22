Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde mesleki gelişim eğitim programı düzenlendi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde sürekli mesleki gelişim standartlarını karşılamak amacıyla eğitim programı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Öz Puyan, Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nezih Dağdeviren, Prof. Dr. Serdar Öztora, Doç. Dr. Önder Sezer, Doç. Dr. Albena Gayef, Doç. Dr. Selçuk Korkmaz ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Ilgaz, Dr. Ratip Kazancıgil dersliğinde üç gün süren eğitimde sunumlar yaptı.