Edirne'de Öğretmenler Günü konseri düzenlenecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca, Öğretmenler Günü Özel Konseri verilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca, Öğretmenler Günü Özel Konseri verilecek.
Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 26 Kasım Salı 20.00'de gerçekleştirilecek konserde solistler Yeşim Birgin ve Orçun Çabuk sahne alacak.
Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.
Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Ercan, AA muhabirine, sanatçıların öğretmenler için birbirinden güzel eserleri seslendireceğini söyledi.
Özel gün ve haftalar için konserler düzenlemeyi sürdürdüklerini belirten Ercan, tüm sanatseverleri ve öğretmenleri konsere beklediklerini ifade etti.
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