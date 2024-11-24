Edirne'de Öğretmenler Günü konseri düzenlenecek

Özel gün ve haftalar için konserler düzenlemeyi sürdürdüklerini belirten Ercan, tüm sanatseverleri ve öğretmenleri konsere beklediklerini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca, Öğretmenler Günü Özel Konseri verilecek.

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