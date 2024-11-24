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        Edirne'de Öğretmenler Günü konseri düzenlenecek

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca, Öğretmenler Günü Özel Konseri verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 09:33 Güncelleme: 24.11.2024 - 09:33
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        Edirne'de Öğretmenler Günü konseri düzenlenecek
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca, Öğretmenler Günü Özel Konseri verilecek.

        Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 26 Kasım Salı 20.00'de gerçekleştirilecek konserde solistler Yeşim Birgin ve Orçun Çabuk sahne alacak.

        Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.

        Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Ercan, AA muhabirine, sanatçıların öğretmenler için birbirinden güzel eserleri seslendireceğini söyledi.

        Özel gün ve haftalar için konserler düzenlemeyi sürdürdüklerini belirten Ercan, tüm sanatseverleri ve öğretmenleri konsere beklediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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