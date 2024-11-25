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        Edirne'de kadınlara KADES uygulaması anlatıldı

        Edirne'de kadınlara 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 15:38 Güncelleme: 25.11.2024 - 15:42
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        Edirne'de kadınlara KADES uygulaması anlatıldı
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        Edirne'de kadınlara 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

        Edirne Valiliğince Saraçlar Caddesi'nde oluşturulan stantta Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri ve kadın jandarmalar, kadınlara KADES'i anlatan broşürleri dağıtıp, sistemin cep telefonuna yüklemesine yardımcı oldu.

        Edirne Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Nihan Ertan, vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bilgiler verdi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik farkındalık çalışmalarının devam ettiğini belirten Ertan, "Bu hafta farkındalık oluşturmak için tüm paydaş kurum ve kuruluşlarla bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz." dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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