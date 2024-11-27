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        Edirne'de uzun yıllar cezaevi olarak kullanılan Mahmudiye Kışlası kültür merkezi olacak

        Edirne'de, 2. Mahmut döneminde yaptırılan Mahmudiye (Piyade) Kışlası kültür merkezi haline getirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 09:30 Güncelleme: 27.11.2024 - 09:50
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        Edirne'de uzun yıllar cezaevi olarak kullanılan Mahmudiye Kışlası kültür merkezi olacak
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        Edirne'de, 2. Mahmut döneminde yaptırılan Mahmudiye (Piyade) Kışlası kültür merkezi haline getirilecek.

        Kışla vasfının ardından uzun yıllar cezaevi olarak kullanılan yapının Adalet Bakanlığından Milli Saraylar Başkanlığına devri sonrasında dönüşümü için hazırlıklara başlandı.

        Edirne Sarayı kompleksi içerisinde yer alan 25 bin metre kapalı alana sahip asırlık yapının restorasyonunun kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.

        - "Mahmudiye Kışlası çok önemli bir eser"

        Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne Sarayı yakınında bulunan kışlanın kentin önemli tarihi yapılarından biri olduğunu söyledi.

        Kültür merkezi olarak işlevlendirilecek kışlada kapsamlı bir restorasyon yapılacağını belirten Yıldız, Edirne'ye önemli bir eser kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Milli Saraylar Başkanlığı olarak Edirne Sarayı ve saray kompleksinde bulunan yapıların ayağa kaldırılması için önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

        "Edirne Sarayı kompleksi içerisinde 1826 yılında yapılan Mahmudiye Kışlası ve yine 19. yüzyılın sonlarında 2. Abdülhamit döneminde yapılmış Süvari Kışlası bulunuyor. Özellikle Mahmudiye Kışlası çok önemli bir eser. İstanbul'daki Selimiye, Rahmi ve Davutpaşa kışlaları gibi yeniçerilerin tarihten çekilmesinin ardından 2. Mahmut'un emriyle yapılmış Asakir-i Mansure-i Muhammediye Kışlası.

        Günümüze 5'te 2'si ulaşmış durumda. Yakın bir zamana kadar hapishane olarak kullanılıyordu. Onun tahliye süreçlerini Adalet Bakanlığımızla gerçekleştirdik. Restorasyon projesiyle ilgili bilim kurulumuz son çalışmalarını yapıyor. Tamamlandığında Edirne'ye 25 bin metrekare kapalı alanı olan, özellikle hassas taşınabilir eserleri sergileyeceğimiz, bünyesinde konferans salonu, kütüphane ve Milli Saraylar Araştırma Merkezinin yer alacağı çok kapsamlı bir kültür merkezi olarak hayata geçecek. Süvari Kışlası'yla ilgili de benzer fonksiyonları içeren bir çalışmamız var."

        - Mahmudiye Kışlası

        "Piyade" ya da "Yanık" kışla olarak anılan Mahmudiye Kışlası 1826 yılında II. Mahmut döneminde yapıldı.

        Kışla geçirdiği yangınlar nedeniyle "Yanık Kışla " olarak anılmaya başlandı. 1915 yılında adı Müşir İbrahim Paşazade Nurettin Paşa tarafından Mahmudiye Kışlası olarak değiştirildi.

        Askeri okul olarak bir süre kullanılan kışla binası uzun yıllar cezaevi olarak hizmet verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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