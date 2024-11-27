Edirne'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

Yangında metruk binanın deposu ve bir evde de maddi hasar oluştu.

Yeniimaret Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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