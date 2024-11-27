Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de Mahalle Ligi Projesi ile 8 bin 500 öğrenci okul sonrası spor yapacak

        Edirne'de öğrencileri sporla kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlayan Mahalle Ligi'nin yeni sezon futbol müsabakaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 13:07 Güncelleme: 27.11.2024 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de Mahalle Ligi Projesi ile 8 bin 500 öğrenci okul sonrası spor yapacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de öğrencileri sporla kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlayan Mahalle Ligi'nin yeni sezon futbol müsabakaları başladı.

        Vali Yunus Sezer, Saraçhane Spor Tesisleri'nde düzenlenen açılış programında gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl başlattıkları proje ile çocukların sporla ilgilenerek sosyalleşmesi adına önemli bir adım attıklarını söyledi.

        Projeyi bu sene de devam ettirdiklerini belirten Sezer, "Gençlik ve Spor Bakanımızın destekleriyle geçen sene 7 bin evladımız bu projeden yararlandı. Bu sene de 8 bin 500 öğrencimiz 110 okuldan katılıyor. İsmini Mahalle Ligi koyduk." dedi.

        Sezer, mahallelerde kulüpleşmeye gittiklerini vurguladı.

        Muhtarlıkların bünyesinde, okul müdürlerinin, cami imamlarının ve mahalle sakinlerinin de destek verdiği mahalle kulüpleri kurulmaya başladığının altını çizen Sezer, "Amacımız çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan, özellikle sosyal medya ve diğer bağımlılıklardan uzak tutmak, akademik başarılarını en yüksek seviyeye ulaştırmak." dedi.

        - Öğrenciler servislerle spor yapacakları alanlara getiriliyorlar

        Sezer, çocukları okuldan alıp spor sahalarına getirdiklerini, proje için 5 semt sahası kurduklarını, 5 sahanın daha kurulacağını dile getirdi.

        Çocukların spor kıyafetlerini alarak ulaşım ve beslenme giderlerini de karşıladıklarını ifade eden Sezer, şöyle konuştu:

        "Böylece çocuklarımız sokaktan, kötü alışkanlıklardan ne kadar uzak dururlarsa bizim açımızdan da kendi açılarından da o kadar önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Futbolla ilgili bugün startı veriyoruz. İnşallah ilkbahar aylarında da bunun finallerini yapacağız. Geçen yıl Gençlik ve Spor Bakanımız katılmıştı. İnşallah bu sene de yine bir şölen havasında bütün maçlarımızı takip edeceğiz. Diğer branşlarda da yine öğrencilerimizin sportif gelişimlerini inşallah destekleyeceğiz ve buradan da önemli sporcuların yetişmesini umut ediyoruz. Geçen yıl aldığımız mesafe çok önemli. Bu sene daha da ileriye götüreceğiz."

        Futbol liginde yer alan okulların öğrencileriyle sohbet edip başarı dileyen Sezer, ardından müsabakaların başlama vuruşunu yaptı.

        Programa İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        Kimyasal sıvı içti! Bebeğe mideden yemek borusu yaptılar
        Kimyasal sıvı içti! Bebeğe mideden yemek borusu yaptılar
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Belediyelere bağlı şirketlerin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek
        Belediyelere bağlı şirketlerin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek
        Jakobs'un alternatifi belli oldu!
        Jakobs'un alternatifi belli oldu!
        Havalar daha da soğuyacak! La Nina ile son 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak
        Havalar daha da soğuyacak! La Nina ile son 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Sanık hemşire Ceren Kırım: Fırat Sarı'dan da maaş alıyordum!
        Sanık hemşire Ceren Kırım: Fırat Sarı'dan da maaş alıyordum!
        Peki Gazze ne olacak?
        Peki Gazze ne olacak?

        Benzer Haberler

        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verdi
        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verdi
        Edirne'de 43 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 43 düzensiz göçmen yakalandı
        Şampiyon milli güreşçi Nesrin Baş, hedefine Los Angeles 2028'i koydu:
        Şampiyon milli güreşçi Nesrin Baş, hedefine Los Angeles 2028'i koydu:
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 terör şüphelisi tutuklandı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 terör şüphelisi tutuklandı
        Prof. Dr. Kaya: Trakya'da bu kış da kar görmezsek, kuraklıktan son derece z...
        Prof. Dr. Kaya: Trakya'da bu kış da kar görmezsek, kuraklıktan son derece z...
        Edirne'de 3 firari hükümlü sınırda yakalandı
        Edirne'de 3 firari hükümlü sınırda yakalandı