Edirne'de Mahalle Ligi Projesi ile 8 bin 500 öğrenci okul sonrası spor yapacak

Edirne'de öğrencileri sporla kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlayan Mahalle Ligi'nin yeni sezon futbol müsabakaları başladı.

Vali Yunus Sezer, Saraçhane Spor Tesisleri'nde düzenlenen açılış programında gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl başlattıkları proje ile çocukların sporla ilgilenerek sosyalleşmesi adına önemli bir adım attıklarını söyledi.

"Böylece çocuklarımız sokaktan, kötü alışkanlıklardan ne kadar uzak dururlarsa bizim açımızdan da kendi açılarından da o kadar önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Futbolla ilgili bugün startı veriyoruz. İnşallah ilkbahar aylarında da bunun finallerini yapacağız. Geçen yıl Gençlik ve Spor Bakanımız katılmıştı. İnşallah bu sene de yine bir şölen havasında bütün maçlarımızı takip edeceğiz. Diğer branşlarda da yine öğrencilerimizin sportif gelişimlerini inşallah destekleyeceğiz ve buradan da önemli sporcuların yetişmesini umut ediyoruz. Geçen yıl aldığımız mesafe çok önemli. Bu sene daha da ileriye götüreceğiz."