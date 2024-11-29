Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Soytürk, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'nü alan Abacı'yı tebrik etti

        –Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk "Özcan Abacı, Edirne'nin kültürel mirasını geleceğe taşıyan bir hazinedir" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 14:48 Güncelleme: 29.11.2024 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Soytürk, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'nü alan Abacı'yı tebrik etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        –Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk "Özcan Abacı, Edirne’nin kültürel mirasını geleceğe taşıyan bir hazinedir" dedi.

        Soytürk, geleneksel el sanatları ustası Abacı’nın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü’ne layık görülmesiyle ilgili yazılı açıklamada bulundu.

        Başarısından dolayı Abacı'yı tebrik eden Soytürk, Abacı’nın yalnızca Edirne’nin değil, Türkiye’nin kültürel mirasına yaptığı katkılarla geleceğe ışık tuttuğunu vurguladı.

        Abacı’nın bu önemli ödüle layık görülmesinde Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkıları olduğunu ifade eden Soytürk, şunları kaydetti:

        "Abacı, geleneksel el sanatlarımızın unutulmaya yüz tuttuğu bir dönemde, sabır ve özveriyle bu değerli zanaatı yeniden canlandırarak kültürel mirasımıza büyük bir hizmet sunmuştur. 34 yıllık sanat yolculuğunda, talika ve fayton gibi geleneksel öğeleri yaşatarak Edirne’nin tarihini ve kültürel değerlerini gelecek kuşaklara aktarmaktadır. Bu sanatın ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması, Türkiye’nin kültürel zenginliğini dünyaya anlatmak açısından büyük bir önem taşımaktadır.

        Bu ödül sürecinde, Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak büyük bir özveriyle çalıştık. Kurulumuz, Özcan Abacı’nın eserlerini belgelemekten başvuru dosyasının hazırlanmasına kadar her aşamada süreci başarıyla yönetti. Amacımız, geleneksel sanatların korunması ve bu değerlerin daha geniş kitlelere ulaştırılmasıdır."

        Soytürk, Abacı’nın başarısının, geleneksel sanatların modern dünyada nasıl yaşatılabileceğine dair örnek teşkil ettiğinin altını çizdi.

        Abacı’nın aldığı ödülün Edirne’nin kültürel kimliği açısından taşıdığı öneme değinen Soytürk, "Özcan Abacı, sadece Edirne’nin değil, Türkiye’nin yaşayan bir kültürel hazinesidir. Bu ödül, onun sanata olan bağlılığını ve azmini taçlandırmıştır. Kendisini bu büyük başarısından dolayı yürekten tebrik ediyor, kültürel mirasımıza yaptığı katkılardan ötürü şükranlarımı sunuyorum. Edirne olarak, bu değerli mirasın yaşatılması için Abacı’nın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hasan Arat başkanlıktan istifa etti!
        Hasan Arat başkanlıktan istifa etti!
        Yenidoğan çetesinin mal varlıkları için tedbir kararı!
        Yenidoğan çetesinin mal varlıkları için tedbir kararı!
        Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        O anlar kamerada! Husumetlisi kaçmaya çalıştı! Katil: 16 yaşında!
        O anlar kamerada! Husumetlisi kaçmaya çalıştı! Katil: 16 yaşında!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        Halep'te neler oluyor?
        Halep'te neler oluyor?
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        "Ustalarıyla kazandı"
        "Ustalarıyla kazandı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        Motokuryelere yeni şartlar yolda
        Motokuryelere yeni şartlar yolda
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        Ödül töreniyle sona erdi
        Ödül töreniyle sona erdi

        Benzer Haberler

        Edirne'de sıcak asfalt çalışmaları hava şartlarının müsaade ettiği kadar ke...
        Edirne'de sıcak asfalt çalışmaları hava şartlarının müsaade ettiği kadar ke...
        Edirneli zanaatkar Abacı "Yaşayan İnsan Hazinesi" olmaktan onur duyuyor
        Edirneli zanaatkar Abacı "Yaşayan İnsan Hazinesi" olmaktan onur duyuyor
        Alevilik ve Bektaşilik Ansiklopedisi ile bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi...
        Alevilik ve Bektaşilik Ansiklopedisi ile bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi...
        El freni çekilmeyen otomobil, araca ve ağaca çarptı; sürücü yaralandı
        El freni çekilmeyen otomobil, araca ve ağaca çarptı; sürücü yaralandı
        Balkanlar'daki türbeler Türk kültürünün bölgedeki mührünü oluşturuyor
        Balkanlar'daki türbeler Türk kültürünün bölgedeki mührünü oluşturuyor
        Edirne'de sis etkili oldu
        Edirne'de sis etkili oldu