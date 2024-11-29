Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Soytürk, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'nü alan Abacı'yı tebrik etti

–Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk "Özcan Abacı, Edirne’nin kültürel mirasını geleceğe taşıyan bir hazinedir" dedi.

Soytürk, geleneksel el sanatları ustası Abacı’nın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü’ne layık görülmesiyle ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Başarısından dolayı Abacı'yı tebrik eden Soytürk, Abacı’nın yalnızca Edirne’nin değil, Türkiye’nin kültürel mirasına yaptığı katkılarla geleceğe ışık tuttuğunu vurguladı.

Abacı’nın bu önemli ödüle layık görülmesinde Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkıları olduğunu ifade eden Soytürk, şunları kaydetti: "Abacı, geleneksel el sanatlarımızın unutulmaya yüz tuttuğu bir dönemde, sabır ve özveriyle bu değerli zanaatı yeniden canlandırarak kültürel mirasımıza büyük bir hizmet sunmuştur. 34 yıllık sanat yolculuğunda, talika ve fayton gibi geleneksel öğeleri yaşatarak Edirne’nin tarihini ve kültürel değerlerini gelecek kuşaklara aktarmaktadır. Bu sanatın ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması, Türkiye’nin kültürel zenginliğini dünyaya anlatmak açısından büyük bir önem taşımaktadır.

Bu ödül sürecinde, Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak büyük bir özveriyle çalıştık. Kurulumuz, Özcan Abacı’nın eserlerini belgelemekten başvuru dosyasının hazırlanmasına kadar her aşamada süreci başarıyla yönetti. Amacımız, geleneksel sanatların korunması ve bu değerlerin daha geniş kitlelere ulaştırılmasıdır." Soytürk, Abacı’nın başarısının, geleneksel sanatların modern dünyada nasıl yaşatılabileceğine dair örnek teşkil ettiğinin altını çizdi.