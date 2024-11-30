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        Edirne'den kısa kısa

        Meriç Kaymakamı Adnan Ayte, kurum müdürleriyle toplantıda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 10:32 Güncelleme: 30.11.2024 - 10:36
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        Edirne'den kısa kısa
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        Meriç Kaymakamı Adnan Ayte, kurum müdürleriyle toplantıda bir araya geldi.

        Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda Devlet Hastanesi Başhekimi Bahadır Aydemir tarafından Acil Sağlık Hizmetleri Haftası ile ilgili sunum yapıldı.

        Toplantıda ayrıca İlçe Emniyet Amirliği tarafından kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri hakkında bilgi verildi.

        - Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verdi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Kadına Şiddete Hayır Farkındalık Konseri" verildi.

        Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında düzenlenen konserde topluluğun müdürü Gökçe Bahar Ercan, sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk ile solistler Efe Çakmak ve Müzeyyen Çağlar sahne aldı.

        Konserde, "Ünzile", "Leyla Bir Özge Candır", "Kadınım", "Güldaniyem", "Leyla Sende Buldum Aşkımı", "Bak Şu Dilber Kadına" eserleri seslendirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri de konsere katılanlara kadına şiddetle mücadeleye yönelik yapılan çalışmaların anlatıldığı broşürler dağıttı.

        Konseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ve müzikseverler izledi.

        - Keşan'da "Hoş Geldin Bebek" projesi ziyaretleri sürüyor

        Keşan Belediyesince başlatılan "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında aileler ziyaret ediliyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Murat ve Nigar Öztekin çiftinin bebeği Deniz Efe'yi ziyaret ederek, aileyi tebrik etti, hediye verdi.

        Ziyaretlerin süreceği belirtildi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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