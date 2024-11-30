Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, Atatürk Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, "Huzur Toplantısı"nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Karaburun, Atatürk Mahallesi'nde bir kahvehanede düzenlenen toplantıda, apartman ve iş yerlerindeki güvenlik kameralarının asayiş olaylarının çözülmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Suçluları yakalamada güvenlik kameralarının emniyet ekiplerine katkı sağladığını belirten Karaburun, şunları kaydetti:

"Güvenlik kameralarıyla ilgili tespit yapıyoruz. Özellikleri ne, hangi açıları görüyor, biz bunlardan nasıl faydalanırız, bununla ilgili hem esnafa hem de site yöneticilerine memur arkadaşlar bilgi verip durum tespiti yapıyorlar. Asayiş olaylarının çözülmesinde güvenlik kameralarının bize katkısı çok fazla oluyor. Valiliğin de zaten bununla ilgili bir talimatı var. Belirli iş yerlerinde güvenlik kamerası olma zorunluluğu var."