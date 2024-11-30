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        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, Atatürk Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi

        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, "Huzur Toplantısı"nda vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 11:23 Güncelleme: 30.11.2024 - 11:52
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        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, Atatürk Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi
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        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, "Huzur Toplantısı"nda vatandaşlarla bir araya geldi.

        Karaburun, Atatürk Mahallesi'nde bir kahvehanede düzenlenen toplantıda, apartman ve iş yerlerindeki güvenlik kameralarının asayiş olaylarının çözülmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

        Suçluları yakalamada güvenlik kameralarının emniyet ekiplerine katkı sağladığını belirten Karaburun, şunları kaydetti:

        "Güvenlik kameralarıyla ilgili tespit yapıyoruz. Özellikleri ne, hangi açıları görüyor, biz bunlardan nasıl faydalanırız, bununla ilgili hem esnafa hem de site yöneticilerine memur arkadaşlar bilgi verip durum tespiti yapıyorlar. Asayiş olaylarının çözülmesinde güvenlik kameralarının bize katkısı çok fazla oluyor. Valiliğin de zaten bununla ilgili bir talimatı var. Belirli iş yerlerinde güvenlik kamerası olma zorunluluğu var."

        Karaburun, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanıp adalete teslim edilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini vurguladı.

        Olayları kısa sürede çözüme kavuşturduklarını anlatan Karaburun, "Yaşanan olaylarda bir saat, 15 dakika, 10 dakika içerisinde yakaladığımız suçlular var. Suçu önlemek ve suçluyu en kısa sırada yakalayıp adalete teslim etmek görevimiz. Önleme konusunda çok şükür iyiyiz. Hırsızlık olaylarında geçen yıla göre yüzde 70 azalma var. Geçenlerde bir silahla yaralama olayı oldu. Polisimiz 4 dakika içerisinde şüpheliyi aldı. Başka bir olayda bir saatte aldı." diye konuştu.

        Karaburun, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerin de aralıksız sürdüğünü belirterek, geçen yıla göre kentteki göçmen hareketliliğinin oldukça azaldığını ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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