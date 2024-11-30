AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Makak, Türkiye'nin kalkınmaya devam ettiğini belirtti

AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, Türkiye'nin, AK Parti'nin yaptığı büyük reformlarla kalkınmaya devam ettiğini bildirdi.

Makak, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı'nın, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) raporuyla ilgili yaptığı açıklamada dikkat çektiği ekonomik sorunların, sadece Türkiye'nin değil, dünya ekonomisinin son yıllarda salgın, savaşlar ve küresel ekonomik dalgalanmalar nedeniyle karşı karşıya kaldığı zorlukların bir yansıması olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 22 yıllık AK Parti iktidarları döneminde her alanda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığını ifade eden Makak, şunları kaydetti: "Ülkemiz AK Parti hükümetleri döneminde güçlü altyapı projeleri, sağlıkta dönüşüm, eğitimde fırsat eşitliği ve ekonomide büyük reformlarla kalkınmasını sürdürmektedir. OECD, raporlarında ülkeler arası kıyaslama yaparken her ülkenin kendine özgü şartlarını göz önünde bulundurmamaktadır. AK Parti olarak vatandaşların günlük hayatında hissedeceği gerçek çözümler üretmek için çalışıyoruz.

Çocuklarımızın geleceği için yatırım yaptık. Eğitim alanında yapılan yatırımlar, yeni üniversitelerin açılması, teknoloji odaklı projeler ve gençlere verilen destekler bunun açık bir göstergesidir. CHP'nin geçmişteki iktidarlarında olduğu gibi, Türkiye'yi krizlerin ve belirsizliklerin ülkesi haline getirmedik. Aksine, ülkemizi bölgesel bir güç ve dünya sahnesinde söz sahibi bir ülke haline getirdik. Gerçek sorunlara çözüm üretmek, planlama yapmak ve milletimize hizmet etmek çaba ister. AK Parti bu çabayı her alanda gösteren bir partidir. Vatandaşlarımız müsterih olsun, AK Parti'nin ortaya koyduğu güçlü liderlik ve halkımızın desteğiyle Türkiye’yi çok daha aydınlık yarınlara taşımaya kararlıyız."