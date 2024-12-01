Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 10:21 Güncelleme: 01.12.2024 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı.

        Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

        Ekipler, denetimlerinde Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gerçek katili 11 yıl sonra ‘Yüz tanıma’ sistemi tespit etti
        Gerçek katili 11 yıl sonra ‘Yüz tanıma’ sistemi tespit etti
        Marmara ve Ege'ye kritik uyarı! Sağanak ve fırtına var
        Marmara ve Ege'ye kritik uyarı! Sağanak ve fırtına var
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de son durum ne?
        Gürcistan'da protestolar sürüyor
        Gürcistan'da protestolar sürüyor
        "Cahillik yaptık"
        "Cahillik yaptık"
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        "Erotik furyasına döneriz"
        "Erotik furyasına döneriz"
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Halı sahadaki kavga kamerada
        Halı sahadaki kavga kamerada
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü
        Kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ataşehir'de gecekondu alev alev yandı
        Ataşehir'de gecekondu alev alev yandı
        Beşiktaş, Van Bronckhorst ile yolları ayırdı!
        Beşiktaş, Van Bronckhorst ile yolları ayırdı!
        "Tüm benliğimizi taşın altına koyduk"
        "Tüm benliğimizi taşın altına koyduk"
        İsrail yine vurdu: 40'tan fazla ölü!
        İsrail yine vurdu: 40'tan fazla ölü!
        Fabrika yangınında 3 can kaybı!
        Fabrika yangınında 3 can kaybı!

        Benzer Haberler

        Edirne Valisi Sezer, nikah şahidi oldu
        Edirne Valisi Sezer, nikah şahidi oldu
        Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne kent merkezi "sokak sağlıklaştırma" çalışmalarıyla yeni çehresine ka...
        Edirne kent merkezi "sokak sağlıklaştırma" çalışmalarıyla yeni çehresine ka...
        Türkiye'nin doğal kürek parkuru Meriç Nehri, 2025'te 5 yarışa ev sahipliği...
        Türkiye'nin doğal kürek parkuru Meriç Nehri, 2025'te 5 yarışa ev sahipliği...
        Edirne'de fotoğraf sanatçısı ve ressam Tayyip Yılmaz son yolculuğuna uğurla...
        Edirne'de fotoğraf sanatçısı ve ressam Tayyip Yılmaz son yolculuğuna uğurla...
        AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Makak, Türkiye'nin kalkınmaya devam ett...
        AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Makak, Türkiye'nin kalkınmaya devam ett...