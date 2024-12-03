Trakya Üniversitesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, farkındalığın artırılması amacıyla gerçekleşen etkinlikte köpek eğitmeni Murat Cengiz Koca, eğitimli 4 köpeğiyle öğrencilerle buluştu.

Trakya Üniversitesi Armağan Dönertaş Engelli Çocuklar Eğitim-Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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