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        Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar tamamlandı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Söğütlük Millet Bahçesi çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 09:34 Güncelleme: 05.12.2024 - 09:44
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        Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar tamamlandı
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Söğütlük Millet Bahçesi çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

        Sezer, İl Genel Meclisinin aralık ayı toplantısında yaptığı konuşmada, TOKİ Başkanlığının yaptığı millet bahçesinin çevre düzenlemesiyle beraber bittiğini belirtti.

        Millet bahçesinde Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu nezaretinde kuruyan dallar ve ağaçların can ve mal kaybına sebep olmaması için temizlik çalışması yapıldığını anlatan Sezer, Söğütlük'teki tüm ağaçların kurulun tescillediği ağaçlar olduğunu çalışmalar boyunca ağaçların titizlikle korunduğunu dile getirdi.

        Doğanın korunmasına duyarlı olduklarını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

        "Ağaç ve yeşilin ne demek olduğunu biliriz. Dolayısıyla bu konuda bir inisiyatif kullanılsa bile ona mani oluruz. Şu anda yapılan bisiklet yolları dahi ağaçların etrafından dolaşıyor. Ağaçların etrafından geçen yürüyüş alanları mevcut, yani ortada ağaçlar kalmış. Hiç birine zarar vermeden koruma altına alınmış, bazılarına yatmasın diye takviye yapılmış. Muhteşem bir yer ve bu yerin muhteşemliğini korumak lazım. Oradaki sincapları ve doğal güzellikleri koruyarak onlara zarar vermememiz lazım."

        Millet bahçesinin Meriç Nehri kenarında kalan alanları, kafeteryaları, çocuk oyun alanları ve sosyal alanların tamamlandığını anlatan Sezer, genel temizlik çalışmalarının ardından açılışın yapılacağını kaydetti.

        - Millet Bahçesi

        Karaağaç Mahallesi yolundaki ormanlık alanda yer alan Söğütlük Millet Bahçesi'nde oturma alanları, sosyal donatılar, uzun mesafeli hem orman hem nehir kenarı bisiklet yolları, spor sahaları, kütüphane, otopark, piknik alanları bulunuyor.

        Meriç Nehri'yle entegre planlanan yaklaşık 500 dönümlük Söğütlük Millet Bahçesi, Edirne için yeni bir cazibe merkezi haline gelecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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