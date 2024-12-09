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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de park halinde bulunan otomobil ve motosikletin plakaları çalındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 16:32 Güncelleme: 09.12.2024 - 16:32
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de park halinde bulunan otomobil ve motosikletin plakaları çalındı.

        Kocasinan Mahallesi'nde park halindeki araçlarının yanına gelen sürücüler plakaların yerinde olmadığını fark etti.

        B.E. ve M.B. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.

        - Alkollü sürücüye ceza kesildi

        Keşan ilçesinde alkollü şekilde araç kullanan sürücüye para cezası kesildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'ndeki denetimde sürücü G.K'nin alkollü şekilde araç kullandığını belirledi

        Sürücüye para cezası kesildi.

        - Kiracısından şikayetçi oldu

        Edirne'de bir kişi evinin bakımını yaptırmayan kiracısından şikayetçi oldu.

        Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan U.O. kiracısının başka bir eve taşınması üzerine evinde yaptığı kontrolde, badana ve petek bakımının yapılmadığını tespit etti.

        Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giden U.O. evinin bakımını yaptırmadığı gerekçesiyle şikayette bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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