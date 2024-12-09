Edirne'de asayiş

Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan U.O. kiracısının başka bir eve taşınması üzerine evinde yaptığı kontrolde, badana ve petek bakımının yapılmadığını tespit etti.

Edirne'de bir kişi evinin bakımını yaptırmayan kiracısından şikayetçi oldu.

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