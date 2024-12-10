Edirne'de karı koca kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı
Edirne'nin Enez ilçesinde karı koca kaçak kazı yapan zanlılar gözaltına alındı.
Edirne'nin Enez ilçesinde karı koca kaçak kazı yapan zanlılar gözaltına alındı.
Enez Jandarma Komutanlığı asayiş timleri Yeniceköy sahil yolu mevkisinde kaçak kazı ihbarı üzerine çalışma başlattı..
Ekipler yaptıkları kontrolde O.Ö. (61) ve eşi E.Ö'yü (59) kazı alanında çalışma yaparken yakaladı.
Kazı çalışmalarında kullanılan, 3 baş feneri, ruhsatsız tabanca şarjörü, av tüfeği, 3 av tüfeği fişeği, 3 kalem pil, çizme, testere, yağmurluk, su terazisi, 2 çanta, çekme halatı, 2 izole elektrik bandı, 2 eldiven ve nacak ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince şüpheliler E.Ö. ve O.Ö. gözaltına alındı.
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