Edirne'de "ikiz plaka" kullandığı tespit edilen araçtaki 2 kişi gözaltına alındı

Araçta yapılan aramada 34 kodlu 2 plaka daha bulundu. Olayla ilgili sürücü Y.D. ve araçtaki yolcu gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğünün Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) personeli, şüpheli araçlar üzerindeki denetimde, Bulgaristan'dan gelen bir aracın ikiz plaka kullandığını tespit etti.

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