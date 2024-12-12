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        Edirne'de "ikiz plaka" kullandığı tespit edilen araçtaki 2 kişi gözaltına alındı

        Edirne'de, ikiz plaka kullandığı belirlenen araç sürücüsü ve yanındaki yolcu gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 14:27 Güncelleme: 12.12.2024 - 14:27
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        Edirne'de "ikiz plaka" kullandığı tespit edilen araçtaki 2 kişi gözaltına alındı
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        Edirne'de, ikiz plaka kullandığı belirlenen araç sürücüsü ve yanındaki yolcu gözaltına alındı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğünün Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) personeli, şüpheli araçlar üzerindeki denetimde, Bulgaristan'dan gelen bir aracın ikiz plaka kullandığını tespit etti.

        Haber merkezinin anonsu üzerine PA 5850 KX plakalı araç Atatürk Bulvarı'nda durduruldu.

        Araçta yapılan aramada 34 kodlu 2 plaka daha bulundu. Olayla ilgili sürücü Y.D. ve araçtaki yolcu gözaltına alındı.

        Şüpheli araç otoparka çekildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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