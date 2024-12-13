Edirne'de asayiş
Edirne'de 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Polis ekipleri kent genelinde yaptıkları uygulamada, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan Pakistan ve Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmeni yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
- Av tüfeğini kaybetti
Edirne'de av tüfeğini kaybeden kişi polise başvurdu.
N.D. Cumhuriyet Polis Merkezine giderek kendi adına kayıtlı av tüfeğini kaybettiğini belirtti.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Kimliğini kaybetti
Keşan ilçesinde kimliğini kaybeden Yunanistan vatandaşı polise başvurdu.
A.A. ilçe merkezinde gezerken kimliğinin cebinde olmadığını fark etti.
Keşan Polis Merkezine başvuran A.A. kimliğinin bulunmasını istedi.
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