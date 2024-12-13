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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de 3 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 12:16 Güncelleme: 13.12.2024 - 12:16
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de 3 düzensiz göçmen yakalandı.

        Polis ekipleri kent genelinde yaptıkları uygulamada, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan Pakistan ve Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmeni yakalandı.

        Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        - Av tüfeğini kaybetti

        Edirne'de av tüfeğini kaybeden kişi polise başvurdu.

        N.D. Cumhuriyet Polis Merkezine giderek kendi adına kayıtlı av tüfeğini kaybettiğini belirtti.

        Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        - Kimliğini kaybetti

        Keşan ilçesinde kimliğini kaybeden Yunanistan vatandaşı polise başvurdu.

        A.A. ilçe merkezinde gezerken kimliğinin cebinde olmadığını fark etti.

        Keşan Polis Merkezine başvuran A.A. kimliğinin bulunmasını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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