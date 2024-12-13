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        Trakya Teknopark'ta kullanıcı bilgilerini analiz edip hastalık tespiti yapan uygulama geliştirildi

        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'deki Trakya Teknopark'ta yazılım üzerine çalışmalar yapan şirket, kullanıcıların sağlık sorunlarına dair verdiği bilgileri analiz edip hastalık tespiti yapan ve uygun branşa yönlendiren mobil uygulama geliştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 12:17 Güncelleme: 13.12.2024 - 12:35
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        Trakya Teknopark'ta kullanıcı bilgilerini analiz edip hastalık tespiti yapan uygulama geliştirildi
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        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'deki Trakya Teknopark'ta yazılım üzerine çalışmalar yapan şirket, kullanıcıların sağlık sorunlarına dair verdiği bilgileri analiz edip hastalık tespiti yapan ve uygun branşa yönlendiren mobil uygulama geliştirdi.

        Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir, Teknopark'taki yazılım şirketinde genç yazılımcılarla yapay zeka tabanlı sağlık uygulaması üzerinde çalışma yaptı.

        Acil servislerde hastaların ilk değerlendirmelerinin yapıldığı ve tedavi gereksinimlerinin belirlendiği triyaj uygulamasını dijital ortama taşıyan yazılım ekibi, 8 aylık çalışmayla "Medconnect" adı verilen uygulamayı geliştirdi.

        Akıllı telefonlara indirilen uygulama, sağlık sorunu yaşayan kullanıcının temel bilgilerini, geçirdiği rahatsızlığa dair verileri analiz edip ön teşhis koyuyor, ardından kullanıcıyı uygun branştaki doktora yönlendiriyor.

        - "Dijital triyaj hizmeti veren bir mobil uygulama"

        Özdemir, AA muhabirine, yapay zeka entegrasyonlu uygulamanın hastalıkların ön teşhisini koyduğunu söyledi.

        Kovid-19 salgınında ve sonrasında uzaktan sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyacın arttığını, sağlık kuruluşları ve sigorta şirketlerinin bu alanda çalışmalar yaptığını ifade eden Özdemir, "Biz de yapay zekadan faydalanarak dijital triyaj hizmeti veren bir mobil uygulama için çalışmalara başladık. Medconnect, kullanıcılara sorular sorarak hastalığa ön teşhis koyan ve ilgili polikliniğe yönlendiren bir uygulama. Ön teşhis koyan bu çalışmayla beraber hem hastanelerdeki yükün hem de sigorta şirketlerinin ödediği büyük sağlık giderlerinin azaltılmasını hedefliyoruz." dedi.

        - "Yapay zeka cevaplara göre hastayı yönlendiriyor"

        Özdemir, uygulamada yapay zekanın tüm etmenlerinden faydalanıldığını ifade etti.

        Genç ekiple sağlık sektörüne katkı sağlayacak bir uygulama geliştirdiklerini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

        "Mobil uygulama, cep telefonlarına yükleniyor. Giriş işlemlerinin ardından kullanıcı temel bilgilerini giriyor, kendisindeki şikayetlerle ilgili soruları cevaplıyor ve yapay zeka cevaplara göre hastayı yönlendiriyor. Sonrasında olası hastalıklar belirtilecek ve uygun poliklinikten randevu alınacak. Faz 2 çalışmalarında ruh sağlığıyla ilgili sorularla hastaları uygun alanlara yönlendirme ve çocuk sağlığıyla ilgili tespitler konusunda ilerlemeyi planlıyoruz.

        Aynı zamanda görüntü işleme teknolojisiyle ilgili de bir çalışmamız olacak. Cep telefonu kamerasıyla çekilen bir görüntü, hastanın vücudunun herhangi bir yerindeki kızarıklığı ya da bir sorunu gösterip bunun hangi deri hastalığını işaret ettiğini çözmeye çalışacağız."

        Özdemir, Almanya'da bir firmayla görüştüklerini, onların istediği ölçüde uygulamayı geliştirmeye devam ettiklerini kaydetti.

        Uygulamayı her geçen gün zenginleştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Özdemir, "Genç yazılım ekibiyle bu projeyi yapmak gurur verici. Aynı zamanda yerli yazılımın yurt dışından ilgi görmesi çok iyi." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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