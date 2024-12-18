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        TÜ'de "Farklı Perspektiflerden Sağlık Yönetimi" paneli düzenlendi

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Yönetimi Topluluğu tarafından 18 Aralık Sağlık İdarecileri Günü dolayısıyla "Farklı Perspektiflerden Sağlık Yönetimi" paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 17:02 Güncelleme: 18.12.2024 - 17:10
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        TÜ'de "Farklı Perspektiflerden Sağlık Yönetimi" paneli düzenlendi
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        Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Yönetimi Topluluğu tarafından 18 Aralık Sağlık İdarecileri Günü dolayısıyla "Farklı Perspektiflerden Sağlık Yönetimi" paneli düzenlendi.

        Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Ağırbaş, TÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fehmi Yıldız Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, sağlık sektörünün stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

        Sağlık sektörünün tüm dünyada en çok ekonomik kaynak ayrılan alanların başında geldiğini anlatan Ağırbaş, "Amerika Birleşik Devletleri, gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 16.7'sini sağlığa ayırıyor." dedi.

        Sağlık sektörünün iyi yönetilmesi gerektiğini belirten Ağırbaş, şunları kaydetti:

        "Sağlık sektörünü hem makro hem de mikro düzeyde çok iyi yönetmemiz lazım. Eğer bir toplum sağlıksızsa, eğitimi de içine katarak söylüyorum ki o toplumun gelişmesi mümkün değildir. Sağlık sektörünü iyi yönetmemiz lazım. Böylece vatandaşlara iyi sağlık hizmeti verebiliriz. Sağlık yönetimi, hastane yönetimini de kapsayan üst bir kavram. Ancak hastaneler sağlık sisteminin dominant kurumları. Sağlık sektörüne ayrılan paranın yarısı hastanelere gider, kalan yüzde 50'si diğer bileşenlerine gider. O yüzden hastanelerimizi iyi yönetmemiz gerek."

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, TÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastane Müdürü Nevzat Üstün ve Özel Ekol Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Yeşim İnci de panelde konuşma yaptı.

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        Galeri

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