Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Roman sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 10:37 Güncelleme: 20.12.2024 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Roman sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve ilçelerdeki dezavantajlı mahallelerin sosyal, sportif ve kültürel anlamda ele alındığı toplantıda, çocukların ihtiyaçları, vatandaşların işsizlik ve barınma sorunlarının giderilmesi için yapılan çalışmalar değerlendirildi.

        Toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

        - Vali Sezer, Hüseyinov'u kabul etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Bulgaristan Cumhuriyeti Yambol Vali Yardımcısı Orhan Hüseyinov ve beraberindekileri kabul etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

        Hüseyinov da yaptıkları çalışmalar hakkında Sezer'e bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        İki kentte iki acı haber! 4 can kaybı var
        İki kentte iki acı haber! 4 can kaybı var
        Elon Musk "gölge başkan" mı?
        Elon Musk "gölge başkan" mı?
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Buruk transfere değil maça odaklı!
        Buruk transfere değil maça odaklı!
        4 bisiklet çaldı! Kendini böyle savundu
        4 bisiklet çaldı! Kendini böyle savundu
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        AB protestoları 22 gündür sürüyor
        AB protestoları 22 gündür sürüyor
        Dünya'nın düz olmadığı kesin! Ama hala buna inananlar var! Peki nasıl?
        Dünya'nın düz olmadığı kesin! Ama hala buna inananlar var! Peki nasıl?
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Amazon çalışanlarından iş bırakma!
        Amazon çalışanlarından iş bırakma!
        Kızı iyileşti
        Kızı iyileşti
        İETT şoförüne bıçak çekti, yolcuları tehdit etti!
        İETT şoförüne bıçak çekti, yolcuları tehdit etti!
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Feci kaza! Aracı kontrol ederken...
        Feci kaza! Aracı kontrol ederken...
        Kasımpaşa'nın gençleri tarih yazdı!
        Kasımpaşa'nın gençleri tarih yazdı!
        "Hacklensem de korkmam"
        "Hacklensem de korkmam"

        Benzer Haberler

        Edirne'de yoğun sis etkili oldu
        Edirne'de yoğun sis etkili oldu
        Edirne'de seyir halindeki otomobil yandı
        Edirne'de seyir halindeki otomobil yandı
        Edirne'deki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan 6'sı hak...
        Edirne'deki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan 6'sı hak...
        1 kişinin öldüğü atık toplama aracına silahlı saldırıya ilişkin 11 kişiye d...
        1 kişinin öldüğü atık toplama aracına silahlı saldırıya ilişkin 11 kişiye d...
        1 kişinin öldüğü atık toplama aracına silahlı saldırıya ilişkin 11 kişiye d...
        1 kişinin öldüğü atık toplama aracına silahlı saldırıya ilişkin 11 kişiye d...
        AK Parti Edirne İl Başkanlığına seçilen İba, mazbatasını aldı
        AK Parti Edirne İl Başkanlığına seçilen İba, mazbatasını aldı