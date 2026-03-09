Canlı
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de FETÖ hükümlüsü yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 12:46
        Edirne Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığında olan şüphelilerin bulunduğu bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada, FETÖ üyeliği suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y, hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 4 ay 2 gün hapis cezası bulunan Ö.Ç. ile 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        H.Y. ve Ö.Ç. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Yakalanan yabancı uyruklular ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

