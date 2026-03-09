Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne "Büyük Selimiye İftarı"na hazırlanıyor

        Edirne Valiliği, Balkan coğrafyasında geleneksel hale getirilen iftar programlarının tamamlanmasının ardından bu kez Selimiye Camisi'nin gölgesinde gerçekleştirilecek "Büyük Selimiye İftarı" için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 11:03
        Edirne Valisi Yunus Sezer'in öncülüğünde oluşturulan Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından düzenlenen Balkan iftarları, bu yıl Bulgaristan'ın başkenti Sofya, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp, Kosova'nın Prizren kenti ile Arnavutluk'un Elbasan şehrinde gerçekleştirildi. Program kapsamında ayrıca Yunanistan’ın Gümülcine kentine bağlı Işıklar ile İskeçe'nin Gökçepınar köylerinde de iftar sofraları kuruldu.

        Kimi zaman meydanlarda kimi zaman salonlarda gerçekleştirilen iftarlarda, Edirne'den giden sanatçılar ilahiler seslendirdi, din görevlileri dualar etti. Edirne Valiliği Sema Grubu da programlarda sema gösterileri sundu.

        Edirne Valisi Yunus Sezer başta olmak üzere Edirne heyetinin katılımıyla düzenlenen iftarlarda, Balkanlar’daki soydaşlar ramazanın manevi atmosferinde anavatandan gelen misafirlerle bir araya geldi.

        Arnavutluk'un Elbasan kentinde düzenlenen iftar programına Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj da katıldı. Programlara ayrıca bölgedeki diplomatik misyon temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri iştirak etti.

        Balkan şehirlerinde gerçekleştirilen programların devamı niteliğindeki "Büyük Selimiye İftarı" ise 13 Mart Cuma günü Selimiye Camisi Meydanı'nda düzenlenecek.

        Bu kez Balkanlar'dan gelecek soydaşların anavatanda ağırlanacağı iftara yaklaşık 7 bin kişinin katılması bekleniyor.

        Davetlerin gönderilmesiyle başlayan program kapsamında Selimiye Meydanı'nda kurulacak büyük iftar sofrası için hazırlıklar sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

