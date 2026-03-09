Canlı
        Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'nin Keşan ilçesinde "Huzur Asayiş Uygulaması" kapsamında 912 kişi sorgulandı, 28 araca 197 bin 899 lira trafik cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 11:19
        Edirne'nin Keşan ilçesinde "Huzur Asayiş Uygulaması" kapsamında 912 kişi sorgulandı, 28 araca 197 bin 899 lira trafik cezası uygulandı.

        Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçenin çeşitli mevkilerinde oluşturulan denetim noktalarında kontroller gerçekleştirildi.

        Uygulamada durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

        Kafe ve kahvehanelerin de denetlendiği uygulamada, 912 kişi sorgulandı, 28 araca 197 bin 899 lira trafik cezası uygulandı ve hırsızlık şüphelisi yakalandı.

        - TÜ öğrencileri karanfil dağıttı

        Trakya Üniversitesi Akılcı İlaç ve Eczacılık Topluluğu üyesi öğrenciler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı.


        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Saraçlar Caddesi’nde bir araya gelen topluluk üyeleri, beyaz önlüklerini giyerek kadınlara karanfil hediye etti, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.


        Etkinliğe, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Bakar ve topluluk danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayça Çevikelli Yakut da katıldı.

        - TDV'nin ramazan yardımları sürüyor

        Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Edirne Şubesi, ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.

        Şubeden yapılan açıklamaya göre, hayırseverler tarafından vakfa ulaştırılan ramazan yardımları, Edirne Müftülüğü ve şube görevlilerince ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

        Yardımların, ramazan boyunca süreceği belirtildi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

