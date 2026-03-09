Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehit özel harekat polisi Ahmet Can'ın annesini ziyaret etti.



Keşan Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre ekipler, şehit annesi Zeynep Can'ı evinde ziyaret etti.



Şehitleri rahmetle andıklarını belirten ekipler, başta şehit anneleri olmak üzere tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.



- Beğendik beldesinde iftar programı düzenlendi



Keşan'ın Beğendik beldesinde iftar programı düzenlendi.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, iftar programında ramazan ayında birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunun en güzel şekilde yaşandığını belirtti.



Anlamlı bir buluşmada vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden Mercan, Beğendik'te yaşayan vatandaşlara ve Beğendik Belediye Başkanı Ferhat Gülver'e teşekkür etti.



- Gencan, kadın basın mensuplarıyla buluştu



Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre Gencan, Edirne Gazeteciler Derneği binasında düzenlenen programda, kalemleri ve objektifleriyle Edirne'nin sesini duyuran kadın gazetecilerle buluşmanın çok değerli olduğunu belirtti.



Gencan, tüm kadın basın mensuplarına teşekkür ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.



-Eğitim düzenlendi



Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Keşan Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik "Aile İçi Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu eğitim düzenlendi.



Eğitimde, aile içi şiddetin türleri arasında yer alan fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet hakkında bilgi verildi.



Programda ayrıca kadına yönelik şiddetin toplumsal ve bireysel etkileri, şiddetin erken belirtileri ve risk faktörleri ele alındı.



Öğrencilere şiddetle mücadele kapsamında yasal haklar, başvuru ve destek mekanizmaları ile korunma tedbirleri hakkında da bilgilendirme yapıldı. Eğitimle öğrencilerin şiddet konusunda farkındalık düzeyinin artırılması, toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesi ve şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi.



-Meriç’te velilere “Aile Yaşam Becerileri” eğitimi



Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Meriç ilçesinde velilere yönelik “Aile Yaşam Becerileri” eğitimi düzenlendi.



Programda velilere aile eğitim programı kapsamında bilgilendirme yapılırken, sosyal hizmet merkezi hizmet modelleri, başvuru mekanizmaları ve aile danışmanlığı hizmetleri de tanıtıldı.



-Edirne’de Vefa Projesi personeliyle değerlendirme toplantısı yapıldı



Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda Vefa Projesi kapsamında görev yapan personelle değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.



Vakıf Başkan Vekili Vali Yardımcısı Turgut Subaşı başkanlığında düzenlenen toplantıda yürütülen çalışmalar ele alındı.



Toplantıda, vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sürdürülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.



-AK Parti’den Keşan Devlet Hastanesi personeline iftar programı



AK Parti Edirne İl Başkanlığı tarafından Keşan Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanları ve ailelerinin katılımıyla iftar programı düzenlendi.



Programda sağlık çalışanlarıyla bir araya gelinerek iftar yapıldı.



AK Parti Edirne İl Başkanlığı, programa katkı sağlayan hastane yönetimi ve emeği geçenlere teşekkür etti.



İftar programına AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, sağlık yöneticileri, sağlık çalışanları katıldı.



-Edirne İŞKUR personeline “Akran Zorbalığı” eğitimi verildi



Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Edirne İŞKUR personeline Aile Eğitim Programı kapsamında eğitim düzenlendi.



Hayatın İlk Çeyreği modülünde yer alan Davranış Problemleri ve Başa Çıkma Yolları başlığı altında “Akran Zorbalığı” konusu işlendi.



Eğitimde ayrıca çocukların dijital dünyada karşılaşabilecekleri risklere karşı farkındalık yaratmak amacıyla “Çocuklar Güvende” ve “İlk Öğretmenim Ailem” web sitesi ile mobil uygulamaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

