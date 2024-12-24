Edirne'de uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı

Polis ekipleri evde yaptıkları aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi. Evde esrar üretilen iklimlendirme sistemi de bulundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen S.U'nun Medrese Alibey Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi.

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